الان تتابع جولة للجنة مراقبة الحراسات الأمنية للبنوك في حائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت لجنة مراقبة الحراسات الأمنية للبنوك بمتابعة من إدارة اللجان بإمارة منطقة حائل بجولة ميدانية للبنوك داخل مدينة حائل وكذلك في محافظة الحائط ومحافظة الغزالة.

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