تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 تعرف على “نظام ساعد” الاختبار المعرفي عبر موقع وزارة...

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 نعرض عليكم في هذا المقال، رابط تحديث بيانات جدارة 1440 والاختبار المعرفي .. خدمة بياناتى والذي يتم عليه تحديث بيانات الخريجين والخريجات، من الكليات المتنوعة، في المملكة العربية السعودية وغيرها، لتحديث بياناتهم الخاصة، وعمل بعض الاختبارات للتأكد من مستوى المتقدم لشغل الوظائف التعليمية بالمملكة، وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بعرض شروط التقدم في الوظائف وأيضا خطوات تحديث البيانات عبر موقع جدارة، على أن يتم التقديم في فترة زمنية محددة.

وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بالتنبيه على جميع المسجلين ببوابة جدارة بتحديث بياناتهم الحالية، وإلا لن يتم اختيارهم في المفاضلة بالوظائف عند الدورة المقبلة، وقد قدمت رابط التسجيل مبينا عليه طريقة التحديث، كما أتاحت استبدال الرقم السري لمن نسي رقمه السري الحالي.

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440

الاختبار المعرفي رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440

وهو الرابط الرسمي لموقع جدارة، حيث يمكن للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم وإجراء الاختبارات الخاصة، كل في مجاله، حسب الكليات التي تخرجوا منها، ويهدف نظام ساعد الإلكتروني، حسب رؤية 2030، أيضا لاختيار الوظيفة الملائمة لكل متقدم حسب شهادته، الإعدادية أو الثانوية، الشهادات غير الجامعية، للتمكن من الالتحاق بطابور العمل ليستفيد الوطن من سواعدهم، كل حسب قدراته ومؤهلاته الخاصة.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 والشروط الواجبة للراغبين في التقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

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هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن على جميع الراغبين بالتقديم والتسجيل في الوظائف التعليمية للعام الجاري 1440 هـ الدخول للرابط https://eservices.mcs.gov.sa موقع نظام جدارة للتوظيف الرسمي التابع لوزارة الخدمة المدنية من هذا الرابط.

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