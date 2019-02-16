الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 : جميع المواصفات الدقيقة للهوية الوطنية الجديدة بالسعودية

الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 وذلك كما قامت الأحوال المدنية السعودية بالإعلان عن موعد تحديثها، كما قامت أيضا بالإعلان عن أسباب التحديث وشكل بطاقات الهوية الجديدة، نشرح لكم بأسلوب سهل الهوية الوطنية السعودية الجديدة، فقد أعلنت الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، عن اعتزامها عمل التغيير الرابع لشكل ومضمون الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وذلك مواكبة من المملكة للتطور الحديث للتعرف على الشخصية، ولتحقيق العديد من الأهداف.

وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف ، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير، وتتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية ” لاتلامسية ” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر ، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440

الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440

في مواكبة للمملكة العربية السعودية للتطور التكنولوجي السريع للهويات الشخصية، وفي إطار الخطة المستقبلية، الرؤية الحديثة، للملكة 2030، قامت المملكة بتغيير شكل ومضمون الهوية الوطنية للمواطن السعودي لتحقيق العديد من الأهداف.

خصائص الهوية الوطنية الجديدة

أن تكون الهوية الشخصية للمواطن ملونة. تكون بيانات صاحب الهوية محفورة بالليزر. يتم كتابة البيانات باللغة العربية واللغة الانجليزية أيضا. إضافة كافة بيانات صاحب الهوية، وبها خصائص أمنيه أيضا، تعرفها الجهات الأمنية، وذلك بهدف منع التزوير والتلاعب بالبيانات.

الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 والأشكال السابقة للهوية الوطنية

ا ـ بطاقة بلورايد وهي بطاقة هوية انتهى التعامل عليها في عام 2016 2 ـبطاقة الهوية بالشريحة الخلفية والصورة الشخصية الملونة كانت نسخة من بطاقات الهوية مخصصة للرجال فقط. 3 ـ الإصدار الثالث يتم التعامل عليه الآن ويتميز بوجود شريحة في الخلف وصورة شخصية غير ملونة.

نبذة تاريخية عن وثائق تحقيق الشخصية الرسمية في السعودية قبل إصدار بطاقة هوية المواطن

قبل أن تبدأ المملكة العربية السعودية في التعامل بالهوية الوطنية، كانت تستخدم “دفتر النفوس” كوثيقة تعريف أو إثبات شخصية رسمي للمواطنين، ثم تطورت دفاتر النفوس وأصبحت تحمل مُسمى آخر وهو “حفيظة النفوس” وشمل هذا المُستند الرسمي بعض التعديلات حيث أضيف إليه مكان مخصص لإضافة وتسجيل النفوس “الأشخاص” التابعة لصاحب الحفيظة، مع إضافة صفحات أخرى لتسجيل أي تغييرات أو تعديلات تطرأ على أحوال صاحب الحفيظة طوال حياته.

ثم تطور الأمر بعد بدأ دخول الحاسب الآلي “الكمبيوتر” للمملكة، وظهر إصدار بطاقة الأحوال المدنية، وهي بطاقة شخصية تخُص فقط حاملها على عكس دفتر النفوس وحفيظة النفوس التي كانت تخُص صاحب الشأن وذويه، مع إصدار بديل لحفيظة النفوس وهو دفتر العائلة، والذي يتم فيه تسجيل التابعين لأصحاب بطاقة الأحوال المدنية من أبناء وبنات وزوجات وكل ما يخصهم من وقائع مدنية.

ثم بعد ذلك، تطور الأمر بإصدار الهوية الوطنية، وبدأ التعامل بها بإصدار هوية وطنية خاصة بكل مواطن.

تفاصيل بطاقة الهوية الوطنية الجديدة ونموذج من البطاقة الجديدة

الهوية الوطنية السعودية الجديدة

وأكدت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية متابعة العمل على تطوير بطاقة الهوية السعودية الحالية، وذلك باستخدام بتقنيات حديثة، كما سيتم إضافة عدد من التقنيات، وذلك لمواكبة التحول الإلكتروني، وقد أشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن ما يتم تداوله عن مواصفات بطاقة الهوية الوطنية الجديدة غير صحيح.

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ويمتاز الإصدار الأخير من بطاقة الأحوال الشخصية بشريحة إلكترونية لتخزين المعلومات، إضافة إلى ترميز أحادي الأبعاد يتضمن رقم السجل المدني، ما يسهّل قراءته ويحد من أخطاء الإدخال، إضافة إلى شريط ضوئي يحوي معلومات المواطن وصورته.