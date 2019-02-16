أمير الرياض يتوج الفائزين بأولمبياد إبداع 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، في حفل ختامي أقيم بجامعة الفيصل، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وكرم الأمير فيصل بن بندر 11 طالبا و16 طالبة، حصدوا جوائز الأولمبياد الذي تنظمه "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم سنويا، حيث حصد المركز الأول الطالب عبدالرحمن توفيق الملاء، من ثانوية الظهران الأهلية.

وهنأ أمير منطقة الرياض أبناءه وبناته من الطلاب والطالبات الذين نجحوا في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تصفيات أولمبياد "إبداع"، موجها تهنئة خاصة للفائزين والفائزات منهم، متمنيا لهم جميعا تحقيق آمالهم وطموحاتهم لما فيه خيرهم وخير دينهم ووطنهم، وأن يسهموا بفعالية في نماء وازدهار الوطن، كما وجه الشكر لمعلميهم ومعلماتهم ومدارسهم على رعايتهم ودعمهم.

ووجه الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي، التهنئة للفائزين والفائزات، قائلا: إن جميع المشاركين فائزون، متوجها بأرق التهاني لأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، على الفوز والمثابرة والعطاء والإنجاز.

وأشاد بالشراكة المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، دعما للموهوبين والموهوبات في التعليم العام، بما يؤدي إلى حسن استثمارها ويسهم في نهضة ورفعة الوطن.

ولفت إلى أن أولمبياد إبداع أحد المشاريع التي أسندتها الوزارة إلى "موهبة"، لخدمة الموهوبين والموهوبات في التعليم العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما وجه الشكر والتقدير إلى شركاء "موهبة" من المؤسسات الوطنية الرائدة؛ سابك، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والخطوط الجوية السعودية، على كل ما قدموه من دعم ساهم في نجاحات وإنجازات "موهبة".

وتنافس في التصفيات النهائية للأولمبياد 49 طالبا و51 طالبة من موهوبي وموهوبات الوطن، قدموا 100 مشروع في 21 مجالا علميا للفوز بجوائز الأولمبياد.

وبلغ عدد المسجلين في أولمبياد ‏إبداع 2019 في مرحلة التسجيل الأولى 84418 طالبا وطالبة، من بينهم 43410 طلاب و‏‏41008 طالبات، قدموا 6352 مشروعا مكتملا، وصل منها إلى مرحلة التحكيم 814 ‏مشروعا، تأهل منها 100 مشروع للتصفية النهائية.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في ‏المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع، وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد ‏المشاريع المتميزة، لترشيحها للمنافسة في المحافل الدولية، لتأخذ المملكة موقعها الريادي في مجال العلم والابتكار.