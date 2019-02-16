، جازان.. إحالة قضية "سرقة نصف مليون ريال" من حساب "مسن العارضة" إلى النيابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لعملية احتيال.. والبنوك لـ"الخليج 365": لدينا وحدة لمكافحة الاحتيال

أحالت الجهات المعنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، ملف قضية "تعرض مسن لعملية نصب واحتيال تسببت في تحويل نصف مليون ريال من حسابه إلى حسابات أخرى"، للنيابة العامة لمواصلة الإجراءات والتحقيق في مجريات القضية.

عملية الاحتيال نفذها مجهول ادعى خلال اتصال هاتفي أنه موظف بنك، وأن حساب الضحية يحتاج لتحديث لتفادي تعطيله.

وقال المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ لـ"الخليج 365" تعليقاً على القضية، إن جميع البنوك السعودية تتوفر بها وحدات لمكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي، مشيراً إلى أنه جرى التصرف مع كل حالة وفق ظروفها.

وتابع: يجب مرافقة أحد أفراد الأسرة لكبار السن أثناء تنفيذهم لتعاملاتهم المصرفية وبالأخص التي تتم خارج إطار شبكة الفروع.. وعلى كل عميل تصله رسالة تحديث الحساب البنكي نسخها وإعادة إرسالها إلى الرقم "٣٣٠٣٣٠" وإبلاغ البنك على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وتبين التفاصيل التي تحصلت عليها "الخليج 365"، ونشرتها في حينه: "أن شرطة محافظة العارضة ـ شرق المنطقة، تلقت بلاغاً من مسن يفيد فيه بتعرضه لعملية نصب واحتيال، نفذها شخص ادّعى خلال مكالمته له بأنه موظف في البنك، وأن حسابه يحتاج إلى تحديث حتى لا يتم تجميده، وهو ما جعل المسن يصدق ادعاءاته، ويزوده بجميع المعلومات، فكانت الصدمة سحب مبلغ يصل إلى نصف مليون ريال من حساباته البنكية، وتحويله لحسابات أخرى".

وعلمت "الخليج 365" وقتها أن المحتال استخدم جزءاً من نصف المليون لسداد فواتير بعد مراجعة التحويلات من قِبل البنك.

وكانت البنوك حذرت في وقت سابق جميع عملائها من أساليب النصب والخداع التي يتبعها بعضهم لسرقة بياناتهم البنكية، وقالت إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أسلوب جديد لسرقة البيانات المصرفية الخاصة بالعملاء، يتمثل في إرسال رسائل نصية وهمية تحذر العملاء من عدم تحديث بيانات البطاقة المصرفية ليدفعوا الضحية للقلق، ويرسل لهم بياناته، معتقداً أن الرسائل تخص البنك.