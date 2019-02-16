محمد بن مسعود - الدمام - بعد توجيه هيئة الطيران المدني لتغطية الاحتياج الفعلي كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ للخدمات وإدارة وتشغيل المطارات إبراهيم يحيى مريع، أنه تم تأمين 40 حافلة لتغطية الاحتياج الفعلي للمطارات، منها 15 حافلة خاصة بخدمة ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقال إن ذلك جاء بناءً على توجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والخاصة بنقلهم داخل ساحات المطارات في عدد من المطارات الدولية والداخلية، ومنها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى بعض المطارات الداخلية مثل مطار أبها ومطار الجوف وحائل وجازان والطائف والقصيم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الخدمة فيما تبقى من المطارات الدولية والداخلية الأخرى. "مريع": تأمين 40 حافلة لخدمة 8 مطارات بينها 15 حافلة لركاب "الأولى" عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-16 كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ للخدمات وإدارة وتشغيل المطارات إبراهيم يحيى مريع، أنه تم تأمين 40 حافلة لتغطية الاحتياج الفعلي للمطارات، منها 15 حافلة خاصة بخدمة ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقال إن ذلك جاء بناءً على توجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والخاصة بنقلهم داخل ساحات المطارات في عدد من المطارات الدولية والداخلية، ومنها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى بعض المطارات الداخلية مثل مطار أبها ومطار الجوف وحائل وجازان والطائف والقصيم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الخدمة فيما تبقى من المطارات الدولية والداخلية الأخرى. 16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440 05:47 PM بعد توجيه هيئة الطيران المدني لتغطية الاحتياج الفعلي بعد توجيه هيئة الطيران المدني لتغطية الاحتياج الفعلي كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة أعمال الشاطئ للخدمات وإدارة وتشغيل المطارات إبراهيم يحيى مريع، أنه تم تأمين 40 حافلة لتغطية الاحتياج الفعلي للمطارات، منها 15 حافلة خاصة بخدمة ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقال إن ذلك جاء بناءً على توجيه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والخاصة بنقلهم داخل ساحات المطارات في عدد من المطارات الدولية والداخلية، ومنها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى بعض المطارات الداخلية مثل مطار أبها ومطار الجوف وحائل وجازان والطائف والقصيم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الخدمة فيما تبقى من المطارات الدولية والداخلية الأخرى. ، "مريع": تأمين 40 حافلة لخدمة 8 مطارات بينها 15 حافلة لركاب "الأولى" ،

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