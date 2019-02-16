«مياه الشرقية» تعلن تغطية 7 ملايين متر مربع في الخبر بخدماتها البيئية

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، البدء في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/2 بالعزيزية بمحافظة الخبر؛ بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية.

وأوضح المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري؛ أن ربط 4937 عقارًا في حيي الشراع والرحبة بمحافظة الخبر؛ يأتي بعد الانتهاء من استلام محطة الضخ الخاصة بأحياء العزيزية وتشغيلها، مبينًا أنها أسهمت في الارتقاء بالخدمات البيئية التي يقدمها القطاع بالمنطقة الشرقية.

وبيَّن أنه نفذت شبكات رئيسية وفرعية لخدمات الصرف الصحي في حيي الشراع والرحبة بأطوال بلغت 58378 مترًا طوليًّا، تسهم في نقل مياه الصرف الصحي وإزاحتها من العقارات تجاه محطة الرفع والضخ، التي تعمل بدورها على نقل هذه المياه إلى محطة المعالجة الرئيسية بمحافظة الخبر لمعالجتها بأسلوب آمن.

وكشف الشراري أنه يجري العمل حاليًّا تنفيذ خط رئيسي لربط عدد من الأحياء الأخرى بعزيزية الخبر بمحطة الضخ التي تم تشغيلها، داعيًا في الوقت ذاته المستفيدين في حيي الشراع والرحبة إلى إظهار المخارج الخاصة بشبكات عقاراتهم لخدمة الصرف الصحي، ومراجعة مركز خدمات العملاء بفرع خدمات المياه بمحافظة الخبر، وإبراز الأوراق الثبوتية الخاصة بعقارتهم للبدء في إجراءات خدمة ربط العقارات بالمحطة.