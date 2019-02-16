شكرا لقرائتكم خبر عن ردّ "الجوازات" حول آخر مستجدات إعفاء الرسوم بالنسبة للمقيمين والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 356- ردّت المديرية العامة للجوازات، عن استفسار المواطنين، اليوم السبت، بشأن آخر مستجدات إعفاء الرسوم بالنسبة للمقيمين.

وقال حساب الجوازات: "إنّه في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".

وكانت الجوازات، قد أوضحت أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1 / 5 / 1440هـ وحتى تاريخ 30 / 5 / 1440هـ بلغ 8.287.273 مسافراً.

وأشارت إلى أن عدد المسافرين -القادمين والمغادرين- عبر المنافذ الجوية بلغ 3.830.953 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين -القادمين والمغادرين- عبر المنافذ البرية 4.392.530 مسافراً ، فيما بلغ عدد المسافرين -القادمين والمغادرين- عبر المنافذ البحرية 63.790 مسافراً .