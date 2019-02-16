شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزارات تشرف على إطار تنظيمي جديد لإدارة النفايات والاستثمار فيها والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعكف وزارات البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية؛ على وضع إطار تنظيمي جديد لإدارة النفايات والاستثمار فيها، لرفع نسبة تدوير النفايات، والتحفيز على استخدام التقنيات الجديدة في عمليات التدوير.

وتسعى الوزارات الثلاث، وفقاً لـ”الاقتصادية”، للانتهاء من وضع الإطار التنظيمي لإعادة تدوير النفايات خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن البنك الدولي توقع في آخر إحصائية له أن يزيد حجم النفايات في العالم بحلول العام 2050 بنسبة 70% ليصل إلى 3.4 مليار طن، وذلك بسبب التوسع السريع في المدن وتزايد عدد السكان.