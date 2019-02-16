شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن زهلول يتفقد ميدان الهجن ويرعى سباقاته والان مع التفاصيل

الخليج 365- تفقد سمو الأمير تركي بن زهلول نائب أمير منطقة نجران، اليوم السبت ميدان الهجن راعياً سباق الهجن والفروسية بدارة نجران . وقام سمو الأمير بمرافقة السباق منذ لحظة انطلاقه من مسافة 4 كم 2، ثم توجه للمنطقة الرئيسية حيث يشهد أحد أشواط السباق .

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