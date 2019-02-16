الان تتابع “التعليم” تستقبل غدا طلبات التقديم على وظائفها إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

تستقبل وزارة التعليم طلبات التقدم على وظائف بند الأجور والمستخدمين، بدءا من صباح غد الأحد، ولمدة 5 أيام، والتي أعلنت عنها مؤخر لشغلها بمواطنين ومواطنات وفق الضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة في وكالة الموارد البشرية.

ويتم التقديم للوظائف المذكورة، على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.moe.gov.sa/ar/employment، دون أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه اعلام ولمدة 5 أيام.

ومن ضمن شروط التوظيف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد عن 50، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، وأن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة، وأن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل، وأن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك.

يأتي ذلك إضافة إلى حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، وأن يكون المتقدم من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وللمتقدمين على وظيفة سائق إضافة إلى ما سبق أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت على لسان متحدثها مبارك العصيمي عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين للمواطنين والمواطنات المؤهلين.