شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية تغطي مساحة 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية بـ«عزيزية الخبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية البدء في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/2 بالعزيزية بمحافظة الخبر بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن ربط 4,937 عقاراً في حيي الشراع والرحبة بمحافظة الخبر يأتي بعد الانتهاء من استلام محطة الضخ الخاصة بأحياء العزيزية وتشغيلها، مبيناً أنها ساهمت في الارتقاء بالخدمات البيئية التي يقدمها القطاع بالمنطقة الشرقية، ورفع الضرر عن سكان المخططين.

وبيّن المهندس الشراري أنه نفذت شبكات رئيسية وفرعية لخدمات الصرف الصحي في أحياء الشراع والرحبة بأطوال بلغت 58,378 متراً طولياً تساهم في نقل مياه الصرف الصحي وإزاحتها من العقارات تجاه محطة الرفع والضخ، التي بدورها تعمل على نقل هذه المياه كافة إلى محطة المعالجة الرئيسية بمحافظة الخبر لمعالجتها بشكل آمنة.

وكشف أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط رئيسي لربط عدد من الأحياء الأخرى بعزيزية الخبر بمحطة الضخ التي تم تشغيلها، داعياً في الوقت ذاته المستفيدين في حيي الشراع والرحبة لإظهار المخارج الخاصة بشبكات عقاراتهم لخدمة الصرف الصحي، كذلك مراجعة مركز خدمات العملاء بفرع خدمات المياه بمحافظة الخبر وإبراز الأوراق الثبوتية الخاصة بعقارتهم للبدء في إجراءات خدمة ربط العقارات بالمحطة.