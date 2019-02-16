شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يرعى ملتقى ومعرض «بيئي2» في «الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني «بيئي2» الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة خلال الفترة من 23 – 25 أبريل 2019 بمعارض الظهران الدولية في الخبر.

وقدم رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، الشكر والعرفان للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على موافقته لرعايته للملتقى ودعمه الكبير لكل ما يتعلق بالبيئة مما ينعكس ويدفع الجميع لتقديم المزيد من العطاء في هذا الجانب المهم، مؤكداً أن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات يأتي في إطار جهودها للارتقاء بالوعي البيئي في المنطقة، وتوفير منظومة عمل بيئية أكثر مواكبة لمستجدات الحماية البيئية في جميع المصانع والشركات ذات الصلة بالبيئة.

وأضاف الرشيد أن فعاليات «بيئي2» تعزز جهود نشر الثقافة والمعرفة البيئية في القطاع الصناعي والتزام المسؤولية الاجتماعية في العمليات الإنتاجية والتشغيلية، إضافة إلى ضرورة توجه المصانع للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة في ما يتناسب مع رؤية السعودية 2030 في سياق علمي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمهتمين بالبيئة وقضاياها من المملكة والعالم، مبينا أن الجمعية تسعى إلى تقديم جهد إثرائي عبر العديد من المحاور العلمية التي سيناقش فيها الخبراء عددا من الموضوعات التي تغطي محاور الملتقى العلمي بهدف الوصول إلى توصيات يمكن تطبيقها عمليا في جميع المصانع بالمنطقة.