شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الصيانة الشاملة لشوارع وسام الطائف المتضررة من المياه الجوفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع في تنفيذ برنامج صيانة شاملة لشبكة الطرق الداخلية بحي الوسام، شملت أعمال الكشط وإعادة السفلتة، وأعمال السفلتة للشوارع المتضررة من المياه الجوفية السطحية بالموقع، وجرى ردم الحفر ومعالجة التشققات ومد أنابيب لسحب المياه الجوفية باتجاه العبارات، وإقامة آبار تجميعية للمياه الجوفية يتم من خلالها سحب المياه والاستفادة منها لأغراض مختلفة.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل بتوجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على معالجة المشكلة الرئيسية لتلف الطبقات الأسفلتية بمخطط الوسام من خلال إنشاء آبار تجميعية ومعالجة الطفوحات المائية، ومازال العمل جارياً.

وقد بدأت في تنفيذ أعمال التأهيل للشوارع المتضررة والتي تأتي تباعاً حسب البرنامج الزمني لإعادة التأهيل والصيانة للشوارع الداخلية بالحي، وبينت الأمانة أنها طورت برنامجها لصيانة الشوارع وإعادة التأهيل ودعمها بوسائل السلامة المرورية ليشمل كافة الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء بأنحاء المحافظة، مراعية الكثافة المرورية ونسبة الارتياد.

يذكر أن المهندس محمد بن هميل آل هميل وجه الوكالات والفروع بتلمس احتياجات كافة الأحياء، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة كافة الملاحظات بالتنسيق مع شركاء الأمانة من الجهات الحكومية المختصة، والرفع بتقارير تتضمن كافة أعمال جهود المعالجة المتخذة من الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع، ويتطلب الإنهاء الجذري لمشكلة الطفوحات بالحي تضافر جهود الجهات المختصة لإنشاء شبكة صرف صحي لخدمة الأهالي وتخفيض منسوب المياه السطحية.