شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية»: الانتهاء من 183 منحة بالأوامر السامية في «الخفجي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشفت أمانة المنطقة الشرقية الانتهاء من 183 منحة من الأوامر السامية بالدمام والتي نفذت في محافظة الخفجي ضمن الدفعة الثالثة لعام 1426/1425، التي تأتي استكمالاً للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية أخيراً، مؤكدة أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح الراجح: «تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، حيث سبق أن أنهت الأمانة المرحلة الأولى من المنح التي غطت حتى تاريخ 1416، كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام، وغطت حتى عام 1421، وكذلك المرحلة الثالثة والتي غطت عامي 1425 و1426، وعليه تكون الأمانة أنهت ثلاث مراحل من المنح السامية».

وأكد أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توفر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة، موضحا أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتمت إحالتها إلى بلدية محافظة الخفجي عبر الرابط www.eamana.gov.sa.

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مفيدا بأن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الإمكانات.