كرنفال لصناع الجمال بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

للمرة الثالثة على التوالي أقام مركز حي العمرة بالعاصمة المقدسة وفريق معا التطوعي التابعان لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ملتقى رجال النظافة الثالث لصناع الجمال بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وبالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، وأوضح مدير مركز حي العمرة ورئيس فريق معا التطوعي خالد المالكي أن الهدف من هذه الاحتفالية مشاركة هذه الفئة المهمة وربطها بالمجتمع وإدخال السرور عليها، لما في ذلك من أثر إيجابي في عملهم الميداني وصنع الجمال في كل ميادين وأحياء العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم تكريم أكثر من 1000 عامل نظافة في هذه الاحتفالية، حيث تخلل الحفل مجسات وأناشيد ترحيبية بهم، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية ورياضية لهذه الفئة الغالية،

وأضاف أن هذه الاحتفالية بدأت منذ ثلاث سنوات بتكريم 500 عامل نظافة، وكل عام تزيد أعداد المكرمين، حيث أصبح لها صدى كبير بين جميع فئات المجتمع، وكثير منهم يأتون إلى مركز الحي من أجل المساهمة في تكريم هذه الفئة ورد الجميل لهم نظير ما يبذلونه من جهود ميدانية، متمنيا في الوقت نفسه أن تشهد الاحتفالات القادمة تكريم جميع عمال النظافة في مكة المكرمة.