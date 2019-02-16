أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة.

ويتضمن التقرير، الذي سلمه مدير جوازات المنطقة العميد عابد الحارثي إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الالكترونية.

واشتمل التقرير أيضا على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري، يرافقه عدد من منسوبي القطاع.

وتسلم خلال اللقاء تقريرا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.