السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة



جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري ، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.

وتسلّم سموه خلال اللقاء ، تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.

// انتهى //

15:38ت م

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جدة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري ، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.وتسلّم سموه خلال اللقاء ، تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.// انتهى //15:38ت م0065

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