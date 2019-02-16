السعودية اليوم / انتهاء أعمال تصميم مبنى سفارة المملكة بالكاميرون



ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأعضاء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج لتكون دافعًا لهم في تمثيل وطنهم خير تمثيل.

وقال في تصريح له بمناسبة انتهاء أعمال تصميم مبنى سفارة المملكة في جمهورية الكاميرون إن المبنى صُمم على الطراز الإسلامي بطريقة فريدة وغير مسبوقة على مستوى الكاميرون، مشيرًا إلى أن المبنى يشمل مكتب السفير، ومكاتب الموظفين، وقسمًا قنصليًّا، ومكتب اجتماعات، إضافة إلى قاعة استقبال كبيرة، وغرف للأمن، وساحة مواقف.

وقدم السفير المسهر شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على رعايتهما واهتمامهما، بجميع أعضاء البعثات الدبلوماسية سواءً بالكاميرون أو بجميع أنحاء العالم.

// انتهى //

15:05ت م

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ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأعضاء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج لتكون دافعًا لهم في تمثيل وطنهم خير تمثيل.وقال في تصريح له بمناسبة انتهاء أعمال تصميم مبنى سفارة المملكة في جمهورية الكاميرون إن المبنى صُمم على الطراز الإسلامي بطريقة فريدة وغير مسبوقة على مستوى الكاميرون، مشيرًا إلى أن المبنى يشمل مكتب السفير، ومكاتب الموظفين، وقسمًا قنصليًّا، ومكتب اجتماعات، إضافة إلى قاعة استقبال كبيرة، وغرف للأمن، وساحة مواقف.وقدم السفير المسهر شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على رعايتهما واهتمامهما، بجميع أعضاء البعثات الدبلوماسية سواءً بالكاميرون أو بجميع أنحاء العالم.// انتهى //15:05ت م0052

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