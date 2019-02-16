السعودية اليوم / الزراعة المطرية .. برنامج للمزارعين في جازان بعد غدٍ



جيزان 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019م واس

ينظم مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بعد غدٍ الاثنين ، برنامج " يوم المزارع للحقول الإرشادية للزراعة البعلية " المطرية " بالمنطقة الجنوبية الغربية - منطقة جازان " ، وذلك بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد .

ويأتي برنامج الحقول الإرشادية للزراعة المطرية ضمن أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية ، حيث تم توجيه الدعوة للمزارعين بالمنطقة للمشاركة في البرنامج .

// انتهى //

15:04ت م

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جيزان 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019م واسينظم مجلس الجمعيات التعاونية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بعد غدٍ الاثنين ، برنامج " يوم المزارع للحقول الإرشادية للزراعة البعلية " المطرية " بالمنطقة الجنوبية الغربية - منطقة جازان " ، وذلك بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد .ويأتي برنامج الحقول الإرشادية للزراعة المطرية ضمن أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية ، حيث تم توجيه الدعوة للمزارعين بالمنطقة للمشاركة في البرنامج .// انتهى //15:04ت م0051

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