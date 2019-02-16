شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شوارع باكستان تتزين قبل زيارة ولي العهد والان مع التفاصيل

احتفت دولة باكستان على الصعيدين الرسمي والشعبي بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في أولى محطات جولته شرق الآسيوية، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأحد . الخليج 365- وتزينت شوارع العاصمة إسلام آباد بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والعبارات واللوحات الترحيبية، تأكيداً على قوة الحدث الجَلّل ومتانة العلاقة بين البلدين .

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