شكرا لقرائتكم خبر عن مؤذن المسجد النبوى يتعرض لإصابة خطيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعرّض مؤذن المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور إياد بن أحمد شكري، للإصابة بجلطة في القلب، ونقل على أثرها لمركز القلب بمستشفى الملك فهد .

وأكدت مصادر طبية، أن فضيلته تجاوز –بفضل الله- الجلطة ولايزال في العناية المركزة .