شكرا لقرائتكم خبر عن مؤذن المسجد النبوى يتعرض لإصابة خطيرة والان مع التفاصيل
الخليج 365- تعرّض مؤذن المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور إياد بن أحمد شكري، للإصابة بجلطة في القلب، ونقل على أثرها لمركز القلب بمستشفى الملك فهد .
وأكدت مصادر طبية، أن فضيلته تجاوز –بفضل الله- الجلطة ولايزال في العناية المركزة .
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