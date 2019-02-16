شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المنطقة الشرقية يكرم أصغر مبرمج سعودي وعربي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتكريم الطالب أحمد بن خالد السبع، بعد حصوله على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل.

وأشاد الأمير سعود خلال استقباله للطالب مع والده في مكتبه بالإمارة، بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته، إلى جانب دراسته التي أثمرت بفضل الله بتحقيق هذا الإنجاز على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن الطالب أحمد السبع البالغ من العمر ١٣ عاماً حصل على شهادة nanodegree، في تخصص full stack web developer، وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها، وتتميز بإمكانية التطبيق على مشاريع فعليه وتحت إشراف متخصصين ء من شركات عالمية .