شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال ناقتين سقطتا في حفرة أعمدة إنارة بمحافظة بيشة والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتشلت وحدة إنقاذ تابعة للدفاع المدني في محافظة بيشة، ناقتين سقطتا في حفرة بمركز تبالة. ونجحت الوحدة وفقاً لـ”عكاظ”، في إنقاذ الناقتين اللتين سقطتا بحفرة أعمدة إنارة في حي العوفية بتبالة؛ حيث تمكّنت من انتشالهما سريعاً.

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