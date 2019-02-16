شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" تنفى فتح باب القبول والتسجيل والان مع التفاصيل

نفت المديرية العامة للدفاع المدني، الأنباء المتداولة بشأن فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ

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الخليج 365-

وقالت المديرية المدية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، "تنويه.. نود التأكيد بأنه لا صحة لما يتم تداوله بفتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ".

وأضافت: "نؤكد بأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك بكافة وسائل الإعلام في حينه".