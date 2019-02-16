شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" تنفى فتح باب القبول والتسجيل والان مع التفاصيل
وقالت المديرية المدية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، "تنويه.. نود التأكيد بأنه لا صحة لما يتم تداوله بفتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ".
وأضافت: "نؤكد بأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك بكافة وسائل الإعلام في حينه".
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