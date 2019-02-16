شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمبنى سكني في سكاكا يتسبب في إخلاء 24 شخصا والان مع التفاصيل
وتم على إثر الحريق إخلاء ٢٤ شخصا من المبنى إحترازيا، لكثافة الدخان، فيما لم تسجل أي إصابات بسبب الحريق.
وفي الشهر الماضي، سيطرت فريق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، على حريق هائل نشب في أربعة مستودعات بالمدينة، وعلى مساحة 4800 متر مربع، فيما لم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: ” وردنا بلاغ عن حريق بمستودع بمدينة سكاكا، وعند وصول الفرق للموقع أتضح أن الحادث عبارة عن احتراق (٤) مستودعات متجاورة بمساحة (٤٨٠٠) متر مربع تقريبًا؛ فتم السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق المشاركة ” .
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