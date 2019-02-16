السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يستنكر الحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:26 مساءً, 16 فبراير 2019 م

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات “أبشر”، من مزاعم بكونه أداة رقابية وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الالكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

والوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة “أبشر” الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار. والله ولي التوفيق.