شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يتابع إنجازات جوازات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة ، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي.

ويتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين ، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر ، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين ، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات ، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية.

واشتمل التقرير أيضاً على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.



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