شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. معرض السيارات الكلاسيكية تحت زخات المطر يجذب محبي التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي - الرياض

لقى معرض السيارات الكلاسيكية الذي أقيم مساء أمس حضورا واسعا من مختلف الفئات العمرية في حي الدرعية، حيث يستهدف المعرض عشاق السيارات الكلاسيكية بمشاركة أكثر من ٥٥٠ سيارة اثرية من جميع مناطق المملكة ودول الخليج .

وقال احد المشاركين لـ”متابعات الخليج 365” ان المعرض ياتي للسنة الرابعة على التوالي موضحا ان مشاركته هذه هي الثانية .

وبين أن هذه السنة زادت المنافسة بين المشاركين بسبب وجود عدد اكبر من مشاركين دول الخليج ، مشيرًا الى اهمية هذه المهرجانات لتوثيق هذه الحضارة و السيارات التي تحمل قصص مميزا في ذاكرة المشاركين.

واوضح في حديثه ان دخول المهرجان للزوار مجانا، بالاضافة الى ان المشاركين يتم تسجيلهم الكترونيا ولا يتطلب رسوم ، وان التنظيم هذه السنة افضل .

وأشار الى ان جزء كبير من السيارات معروضه فقط وليست للبيع ، موضحا ان هذه السيارات ثمينة ولا يمكن للبعض بيعها الا اذا كان سيحقق مكسبا كبيراً .



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