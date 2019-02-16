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محمد بن مسعود - الدمام - تنازل بالأمس مدرب نادي الرائد، البلجيكي بيسينك هاسي، عن شكواه القانونية ضد إداري نادي الاتحاد أسامة المولد بعد الاعتذار الذي تلقاه من رئيس الاتحاد والإداري.
وكان المولد قد انتظر المدرب البلجيكي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس وقام بالاعتداء عليه، عقب نهاية المباراة التي جمعت العميد بالرائد وانتهت بالتعادل بين الفريقين.
بالنظر للاعب السابق والإداري الحالي لفريق الاتحاد أسامة المولد؛ فسنجد أنه كان اسماً لامعاً للعديد من المشاكل التي صاحبته أثناء تواجده داخل المستطيل الأخضر.
الخليج 365 للمولد عندما كان لاعبًا أن اعتدى على طارق كيال، الذي كان يشغل وقتها المدير الإداري في النادي في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
لقطات أخرى تم تداولها للاعب وهو يعتدي على كلٍ من محمد السهلاوي مهاجم النصر وحصل وقتها على البطاقة الحمراء عام 2009، وعماد الحوسني مهاجم الأهلي؛ حيث كان احتكاك مع اللاعبين بدون كرة.
تسبب المولد في إصابة بالغة القوة للاعب فريق غوانغزهو الصيني في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا عام 2012، وسط أنباء عن أن موسم اللاعب كان قد انتهى مع ناديه الصيني بسبب تلك الإصابة.
الخليج 365 أن تم إيقاف اللاعب مدة عام بسبب وجود عينة إيجابية لديه في اختبار كشف المنشطات؛ وذلك في عام 2014.
أعلن اللاعب اعتزاله عام 2017 بعد مسيرة توّج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع ناديه والمنتخب السعودي.
عاد المولد من جديد لناديه ولكن كمدير للكرة بالفريق؛ في موسم تاريخي سلبي للعميد ينذر بقرب هبوط النادي للدرجة الأدنى، ويعود أيضًا المولد للمشاكل لكن تلك المرة مع مدرب الرائد، البلجيكي الجنسية هاسي.
"أسامة المولد".. "صخرة الدفاع الاتحادي" الذي ارتبط اسمه بمشاكل داخل الملعب وخارجه!محمد السيّد الخليج 365 2019-02-16
تنازل بالأمس مدرب نادي الرائد، البلجيكي بيسينك هاسي، عن شكواه القانونية ضد إداري نادي الاتحاد أسامة المولد بعد الاعتذار الذي تلقاه من رئيس الاتحاد والإداري.
وكان المولد قد انتظر المدرب البلجيكي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس وقام بالاعتداء عليه، عقب نهاية المباراة التي جمعت العميد بالرائد وانتهت بالتعادل بين الفريقين.
بالنظر للاعب السابق والإداري الحالي لفريق الاتحاد أسامة المولد؛ فسنجد أنه كان اسماً لامعاً للعديد من المشاكل التي صاحبته أثناء تواجده داخل المستطيل الأخضر.
الخليج 365 للمولد عندما كان لاعبًا أن اعتدى على طارق كيال، الذي كان يشغل وقتها المدير الإداري في النادي في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
لقطات أخرى تم تداولها للاعب وهو يعتدي على كلٍ من محمد السهلاوي مهاجم النصر وحصل وقتها على البطاقة الحمراء عام 2009، وعماد الحوسني مهاجم الأهلي؛ حيث كان احتكاك مع اللاعبين بدون كرة.
تسبب المولد في إصابة بالغة القوة للاعب فريق غوانغزهو الصيني في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا عام 2012، وسط أنباء عن أن موسم اللاعب كان قد انتهى مع ناديه الصيني بسبب تلك الإصابة.
الخليج 365 أن تم إيقاف اللاعب مدة عام بسبب وجود عينة إيجابية لديه في اختبار كشف المنشطات؛ وذلك في عام 2014.
أعلن اللاعب اعتزاله عام 2017 بعد مسيرة توّج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع ناديه والمنتخب السعودي.
عاد المولد من جديد لناديه ولكن كمدير للكرة بالفريق؛ في موسم تاريخي سلبي للعميد ينذر بقرب هبوط النادي للدرجة الأدنى، ويعود أيضًا المولد للمشاكل لكن تلك المرة مع مدرب الرائد، البلجيكي الجنسية هاسي.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
03:32 PM
تنازل بالأمس مدرب نادي الرائد، البلجيكي بيسينك هاسي، عن شكواه القانونية ضد إداري نادي الاتحاد أسامة المولد بعد الاعتذار الذي تلقاه من رئيس الاتحاد والإداري.
وكان المولد قد انتظر المدرب البلجيكي في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس وقام بالاعتداء عليه، عقب نهاية المباراة التي جمعت العميد بالرائد وانتهت بالتعادل بين الفريقين.
بالنظر للاعب السابق والإداري الحالي لفريق الاتحاد أسامة المولد؛ فسنجد أنه كان اسماً لامعاً للعديد من المشاكل التي صاحبته أثناء تواجده داخل المستطيل الأخضر.
الخليج 365 للمولد عندما كان لاعبًا أن اعتدى على طارق كيال، الذي كان يشغل وقتها المدير الإداري في النادي في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا.
لقطات أخرى تم تداولها للاعب وهو يعتدي على كلٍ من محمد السهلاوي مهاجم النصر وحصل وقتها على البطاقة الحمراء عام 2009، وعماد الحوسني مهاجم الأهلي؛ حيث كان احتكاك مع اللاعبين بدون كرة.
تسبب المولد في إصابة بالغة القوة للاعب فريق غوانغزهو الصيني في مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا عام 2012، وسط أنباء عن أن موسم اللاعب كان قد انتهى مع ناديه الصيني بسبب تلك الإصابة.
الخليج 365 أن تم إيقاف اللاعب مدة عام بسبب وجود عينة إيجابية لديه في اختبار كشف المنشطات؛ وذلك في عام 2014.
أعلن اللاعب اعتزاله عام 2017 بعد مسيرة توّج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع ناديه والمنتخب السعودي.
عاد المولد من جديد لناديه ولكن كمدير للكرة بالفريق؛ في موسم تاريخي سلبي للعميد ينذر بقرب هبوط النادي للدرجة الأدنى، ويعود أيضًا المولد للمشاكل لكن تلك المرة مع مدرب الرائد، البلجيكي الجنسية هاسي.
، "أسامة المولد".. "صخرة الدفاع الاتحادي" الذي ارتبط اسمه بمشاكل داخل الملعب وخارجه! ،
المصدر : الخليج 365
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