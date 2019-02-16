، "التقاعد": إيقاف استقبال طلبات "ضم إلى التأمينات" ورقيًّا بداية من مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - استلام المعاملات سيكون إلكترونيًّا بناء على مجموعة من المتطلبات الرئيسة

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الأول من مارس 2019م استلام معاملات "ضم إلى التامينات" إلكترونيًّا، والاستغناء نهائيًّا عن المعاملات الورقية.

يأتي ذلك التحرك ضمن مساعي "التقاعد" المستمرة والرامية لتحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين؛ تيسيراً على عملائها وضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين؛ تنفيذاً لاستراتيجيتها 2022.

ويستفيد من خدمة "ضم إلى التأمينات" من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأشار مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله الباحوث، إلى عدد من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توفرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها.

وتمثلت هذه المتطلبات في أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة، وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضاً "مبلغ الدفعة الواحدة" عن تلك الخدمة أو استحق معاشًا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من 59 عاماً.

ولفت "الباحوث" إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "التقاعد" عبر بوابتها الإلكترونية التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.