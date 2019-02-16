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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن استنكاره للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر"، مؤكداً أن الوزارة ترفض بشكل قاطع المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.
تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات "أبشر"، من مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.
والوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية؛ لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار. والله ولي التوفيق.
مصدر مسؤول بـ"الداخلية" يستنكر الحملة المغرضة للتشكيك في تطبيق "أبشر"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-16
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن استنكاره للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر"، مؤكداً أن الوزارة ترفض بشكل قاطع المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.
تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات "أبشر"، من مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.
والوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية؛ لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار. والله ولي التوفيق.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
03:16 PM
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
03:25 PM
أكد الرفض القاطع لمحاولات تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن استنكاره للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر"، مؤكداً أن الوزارة ترفض بشكل قاطع المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.
تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات "أبشر"، من مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.
والوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية؛ لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار. والله ولي التوفيق.
، مصدر مسؤول بـ"الداخلية" يستنكر الحملة المغرضة للتشكيك في تطبيق "أبشر" ،
المصدر : الخليج 365
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