، وجه بها الفيصل.. تنفيذ مبادرة "سواعد" لصيانة مواقيت الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لخدمة ضيوف الرحمن وشملت تغيير تصميم المحراب وممرًا لكبار السن

بدأ فريق "سواعد الصيانة" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف، تنفيذ خطته لصيانة مواقيت المحافظة "قرن المنازل ووادي محرم" وتنظيف المواقع المحيطة بها .

واشتملت الخطة التنفيذية للمبادرة تغيير المحراب بتصميم وتنفيذ قسم النجارة في المعهد، وأخذ المقاسات لإنشاء ممر خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمسارين للرجال والنساء وبمسافة 100 متر لكل جهة، مع توفير 6 عربات لارتفاع المنطقة، وصيانة برادات المياه مع توفير أربع برادات إضافية، وكذلك تغيير الساعة الإلكترونية الخاصة بمواقيت الصلوات في المسجد .

كما اشتملت الخطة على تخطيط مواقف السيارات، وطلاء مداخل الميقات، وتغيير شطافات المياه، وصيانة كوالين أبواب دورات المياه، والقيام بنظافة كامل المناطق المحيطة بالميقات، بالإضافة إلى إعادة كتابة (لا إله إلا الله) على المجسم الرئيس للميقات، وعمل لوحات إرشادية بثلاث لغات (العربية الإنجليزية والأوردو) لتسهيل اتجاه الحجاج والمعتمرين، وأخرى إرشادية لصفة الحج والعمرة .

وتأتي مبادرة "سواعد الصيانة" ضمن مبادرات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" والتي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل بأن يكون موضوعها "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة" .