وزير الخدمة المدنية يطلع على جهود مركز المعلومات برئاسة أمن الدولة

اطلع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، على مهام وأعمال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ورؤيته الطامحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وريادته في إتاحة حلول وخدمات تقنية لمختلف الجهات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وخلال زيارة الوزير مؤخرًا إلى المركز يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة؛ استمع من المشرف على أعمال وإدارة المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه، لشرح عن مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة أمام صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية.

وانعكست جهود المركز على الخدمات التقنية المقدمة لجميع العملاء بأسلوب ميسر وآمن، إضافة إلى منصة النفاذ الوطني الموحد، وخدمات السمات الحيوية، وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني.

وعبر وزير الخدمة المدنية عن سعادته بزيارة مركز المعلومات الوطني، وبما شاهده من إنجازات منذ نشأته حتى يومنا الحاضر، مثنيًا على أداء وعطاء العاملين فيه من أبناء وبنات الوطن.