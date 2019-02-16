السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تدعو المهتمين والباحثين إلى تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في مؤتمرها السنوي



الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين والباحثين إلى تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، الذي تنظمه بعنوان "تفاعل المستهلك والتنظيم التشريعي لحماية المستهلك" خلال الفترة من 1 إلى 3 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف المؤتمر إلى تكوين حلقة وصل سنوية بين الهيئة وشركائها، عبر توفير منصة نقاش علمي وعملي، تتناول كل ما يستجد علمياً وتشريعياً وتنظيمياً في مجالات عمل الهيئة.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل وندوات ومحاضرات ومناقشات مفتوحة، وتنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض مستجدات منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

وأشارت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن بإمكان المهتمين والباحثين المشاركة في المؤتمر والمحاضرات والملصقات العلمية، عبر تقديم الملخصات العلمية على الرابط: https://sfdaconf.com/ ، مؤكدةً أنها بدأت استقبال طلبات المشاركة وذلك حتى 1 إبريل 2019 للمشاركة في المحاضرات، ويوم 1 يوليو 2019 للمشاركة في الملصقات العلمية.

// انتهى //

14:11ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسدعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين والباحثين إلى تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، الذي تنظمه بعنوان "تفاعل المستهلك والتنظيم التشريعي لحماية المستهلك" خلال الفترة من 1 إلى 3 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.ويهدف المؤتمر إلى تكوين حلقة وصل سنوية بين الهيئة وشركائها، عبر توفير منصة نقاش علمي وعملي، تتناول كل ما يستجد علمياً وتشريعياً وتنظيمياً في مجالات عمل الهيئة.ويتضمن المؤتمر ورش عمل وندوات ومحاضرات ومناقشات مفتوحة، وتنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض مستجدات منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.وأشارت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن بإمكان المهتمين والباحثين المشاركة في المؤتمر والمحاضرات والملصقات العلمية، عبر تقديم الملخصات العلمية على الرابط: https://sfdaconf.com/ ، مؤكدةً أنها بدأت استقبال طلبات المشاركة وذلك حتى 1 إبريل 2019 للمشاركة في المحاضرات، ويوم 1 يوليو 2019 للمشاركة في الملصقات العلمية.// انتهى //14:11ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تدعو المهتمين والباحثين إلى تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في مؤتمرها السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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