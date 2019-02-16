السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض باكستان اتهام الهند لها بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وحذرت من محاولة الهند التآمر ضد باكستان باتهامها بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تؤدي فيه باكستان دوراً إيجابياً لدعم عملية السلام الأفغانية.

وتناقلت تهديدات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا لباكستان بمواجهة رد قوي بعد أن اتهمها بالوقوف وراء الهجوم على القافلة العسكرية في كشمير.

وأشارت إلى تكثيف السلطات الباكستانية حملة مكافحة انتشار فيروس شلل الأطفال للقضاء على هذا المرض بشكل كامل.

وأخبرت عن رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.

إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وتلميح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بأن بلاده لن تخفض قواتها من أفغانستان بشكل أحادي.

// انتهى //

14:02ت م

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إسلام آباد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض باكستان اتهام الهند لها بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.وحذرت من محاولة الهند التآمر ضد باكستان باتهامها بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تؤدي فيه باكستان دوراً إيجابياً لدعم عملية السلام الأفغانية.وتناقلت تهديدات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا لباكستان بمواجهة رد قوي بعد أن اتهمها بالوقوف وراء الهجوم على القافلة العسكرية في كشمير.وأشارت إلى تكثيف السلطات الباكستانية حملة مكافحة انتشار فيروس شلل الأطفال للقضاء على هذا المرض بشكل كامل.وأخبرت عن رفع السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وتلميح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بأن بلاده لن تخفض قواتها من أفغانستان بشكل أحادي.// انتهى //14:02ت م0039

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