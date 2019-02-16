السعودية اليوم / مياه الشرقية تغطي مساحة 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية بعزيزية الخبر



الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية البدء في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/2 بالعزيزية بمحافظة الخبر بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن ربط 4,937 عقاراً في حيي الشراع والرحبة بمحافظة الخبر يأتي بعد الانتهاء من استلام محطة الضخ الخاصة بأحياء العزيزية وتشغيلها، مبيناً أنها أسهمت في الارتقاء بالخدمات البيئية التي يقدمها القطاع بالمنطقة الشرقية.

وبيّن أنه نفذت شبكات رئيسية وفرعية لخدمات الصرف الصحي في أحياء الشراع والرحبة بأطوال بلغت 58,378 متراً طولياً تسهم في نقل مياه الصرف الصحي وإزاحتها من العقارات تجاه محطة الرفع والضخ، التي بدورها تعمل على نقل هذه المياه إلى محطة المعالجة الرئيسية بمحافظة الخبر لمعالجتها بشكل آمنة.

وكشف الشراري ، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط رئيسي لربط عدد من الأحياء الأخرى بعزيزية الخبر بمحطة الضخ التي تم تشغيلها، داعياً في الوقت ذاته المستفيدين في حيي الشراع والرحبة لإظهار المخارج الخاصة بشبكات عقاراتهم لخدمة الصرف الصحي، كذلك مراجعة مركز خدمات العملاء بفرع خدمات المياه بمحافظة الخبر وإبراز الأوراق الثبوتية الخاصة بعقارتهم للبدء في إجراءات خدمة ربط العقارات بالمحطة.

// انتهى //

14:00ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية البدء في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/2 بالعزيزية بمحافظة الخبر بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية.وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن ربط 4,937 عقاراً في حيي الشراع والرحبة بمحافظة الخبر يأتي بعد الانتهاء من استلام محطة الضخ الخاصة بأحياء العزيزية وتشغيلها، مبيناً أنها أسهمت في الارتقاء بالخدمات البيئية التي يقدمها القطاع بالمنطقة الشرقية.وبيّن أنه نفذت شبكات رئيسية وفرعية لخدمات الصرف الصحي في أحياء الشراع والرحبة بأطوال بلغت 58,378 متراً طولياً تسهم في نقل مياه الصرف الصحي وإزاحتها من العقارات تجاه محطة الرفع والضخ، التي بدورها تعمل على نقل هذه المياه إلى محطة المعالجة الرئيسية بمحافظة الخبر لمعالجتها بشكل آمنة.وكشف الشراري ، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط رئيسي لربط عدد من الأحياء الأخرى بعزيزية الخبر بمحطة الضخ التي تم تشغيلها، داعياً في الوقت ذاته المستفيدين في حيي الشراع والرحبة لإظهار المخارج الخاصة بشبكات عقاراتهم لخدمة الصرف الصحي، كذلك مراجعة مركز خدمات العملاء بفرع خدمات المياه بمحافظة الخبر وإبراز الأوراق الثبوتية الخاصة بعقارتهم للبدء في إجراءات خدمة ربط العقارات بالمحطة.// انتهى //14:00ت م0038

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