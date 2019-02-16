السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يستقبل الطالب السبع الحاصل على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي



الدمام 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما حققه الطالب أحمد بن خالد السبع، بحصوله على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل.

وأشاد سموه خلال استقباله للطالب مع والده في مكتبه بالإمارة،بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته، إلى جانب دراسته التي أثمرت بفضل الله بتحقيق هذا الإنجاز على مستوى العالم.

يذكر أن الطالب أحمد السبع البالغ من العمر ١٣ عاماً حصل على شهادة nanodegree، في تخصص full stack web developer، وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها، وتتميز بإمكانية التطبيق على مشاريع فعليه وتحت إشراف متخصصين ء من شركات عالمية .

// انتهى //

13:47ت م

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الدمام 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأثنى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على ما حققه الطالب أحمد بن خالد السبع، بحصوله على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل.وأشاد سموه خلال استقباله للطالب مع والده في مكتبه بالإمارة،بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته، إلى جانب دراسته التي أثمرت بفضل الله بتحقيق هذا الإنجاز على مستوى العالم.يذكر أن الطالب أحمد السبع البالغ من العمر ١٣ عاماً حصل على شهادة nanodegree، في تخصص full stack web developer، وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها، وتتميز بإمكانية التطبيق على مشاريع فعليه وتحت إشراف متخصصين ء من شركات عالمية .// انتهى //13:47ت م0036

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