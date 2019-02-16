شكرا لقرائتكم خبر عن 53 شركة وطنية تشارك في معرض الخليج الغذائي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في النسخة الـ 24 لمعرض الخليج الغذائي الصناعي "جلفود" خلال المدة 17 - 21 فبراير الجاري في مدنية دبي بدولة الإمارات ،وذلك ضمن جهود "الصادرات السعودية" المستمرة لرفع الوعي بثقافة التصدير في جميع القطاعات الصناعية والخدمية، ودعم المصدرين، وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي .

وتأتي مشاركة " الصادرات السعودية " التي ينضوي تحت جناحها 53 شركة وطنية متخصصة في مجال الأغذية للمرة الخامسة على التوالي، انعكاسًا لما حققته صادرات المملكة في المجال الأغذية من ارتفاع، حيث بلغت صادرات المملكة في قطاع المواد الغذائية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2018م ما قيمته 9.5 مليارات ريال واحتل قطاع منتجات الألبان المرتبة الأولى بصادرات بلغت 3 مليارات ريال ، تلاه قطاع المخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1.6 مليار ريال ، ثم قطاع عصائر الفواكه والمرطبات بصادرات بلغت 1.5 مليار ريال خلال ذات الفترة.

ويتميز معرض "جلفود" بكونه حدث سنوي في قطاع الأغذية، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث تقدّر قيمة السوق بأكثر من 5 ترليونات دولار، ونتيجة للنمو الكبير في هذا القطاع تكثر الفرص التجارية الواعدة للشركات علماً أن المعرض شهِد أكثر من 97,000 زائر عام 2018، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة عارضة من حول العالم.