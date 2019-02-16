الان تتابع إخلاء 24 شخصا بسبب حريق مبنى سكني بسكاكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أخمدت قوات الدفاع المدني بسكاكا، اليوم، حريقاً، اندلع في شقة بمبنى سكني. وتم إخلاء ٢٤ شخصا من المبنى إحترازيا، لكثافة الدخان، فيما لم تسجل أي إصابات بسبب الحريق.

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