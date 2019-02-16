شكرا لقرائتكم فرسان التعليم .. منافسة بين طلاب المملكة من 16 إدارة تعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قناة “عين” عن قرب إطلاق برنامج المسابقات “فرسان التعليم”.

ونشرت القناة برومو للبرنامج وقالت إنه سيجمع طلاب المملكة من 16 إدارة تعليمية

ولفتت قناة عين إلى أن برنامج فرسان التعليم سيبث على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء عند الساعة 8:30م على شاشة قناة عين عبر التردد 12437 على قمر عرب سات.



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