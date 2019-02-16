قياس qiyas تسجيل الدخول للتسجيل والاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط 1440

رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط أو قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم غدٍ الخميس الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ، ويوفر موقع قياس الإلكتروني إمكانية التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس، كما يتيح Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الخدمات الإلكترونية، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ، بالإضافة إلى رقم قياس الموحد للتواصل مع الدعم الفني، كما نوفر (الجدول الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل) بعد أن تم إطلاقه اليوم من جانب وزارة التعليم السعودية.

قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني

المركز الوطني للقياس هو أحد مراكز هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، وعند إعداد الاختبارات التي يقدمها المركز للمستفيدين أو المستفيدات فإنه يعتمد على قواعد علمية وعملية قد تسبق أو تصاحب أو تعقب كل سؤال من أسئلة قياس، وذلك حتى يُصبح جزءاً من اختبار قياس، وتمر عملية إعداد الاختبارات بمراحل أساسية وهي (التهيئة، الكتابة، التحكيم، الإدراج، المراجعة، التحليل، التكوين، الإخراج، معادلة النماذج)، ويمر الاختبار بعدد من المراحل لإعداده بدايةً من إعداد أسئلة قياس، مروراً بتصحيح بيانات الطلاب أو المستفيدين من الاختبارات، حتى مرحلة الوصول إلى إخراج النتائج وطباعتها، ثم إرسال نتائج قياس وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني، ليتم الحصول عليها من خلال رابط قياس qiyas تسجيل الدخول بالسجل المدني.

ويجب على كل متقدم من المتقدمين لاختبارات قياس أن يكون لديه حساب مُسبق على موقع مركز قياس الإلكتروني، حتى يتمكن المستفيد من الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص به في موقع المركز الوطني للقياس (قياس الخدمات الإلكترونية)، وفي حال عدم وجود حساب شخصي، فيتم الضغط على أيقونة “سجل الآن”، ليتم تحويلك لصفحة أخرى تتضمن الخطوات التالية (المعلومات الأساسية، المعلومات الشخصية، معلومات الدراسة، اكتمال العملية) والتي تختلف باختلاف نوع المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل أو كان من أصحاب معاملات التجنيس (بدون) أو كان خارج السعودية، ويتم دخول موقع قياس باتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول الرسمي المُرفق.

وفي حال كان نوع المتقدم (سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل) وهنا يكون المتقدم من أصحاب الجنسية أو مقيم في السعودية ولديه إقامة خاصة أو زائر إلى السعودية بجواز مستقل ولم يتمكن من من استخراج إقامة نظامية، يتم التسجيل في قياس برقم السجل المدني أو رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد بالميلادي، ثم إدخال تاريخ الميلادي بالهجري، ثم الضغط على أيقونة “متابعة”، وفي حال كان المتقدم من أصحاب معاملات التجنس وهم الذين لا يملكون جنسية ولديهم معاملة أو بطاقة التنقل، فيتطلب التسجيل منهم إرفاق نموذج البيانات الشخصية بعد تعبئته بشكل كامل، وإرفاق تذكرة مراجعة الأحوال في حال توفرها، ثم إرفاق صورة شخصية حديثة للمتقدمين فقط، وفي حال كان المتقدم خارج السعودية فيتطلب التسجيل في قياس أن يتم إرفاق وثيقة رسمية صالحة تتضمن صورة شخصية، ويجب توفير هذا المستند عند دخول الاختبار، ونوفر رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني ثم الصور التوضيحية لطريقة التسجيل في قياس من خلال التالي:

رابط قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج اختبارات قياس 1440

أعلن المركز الوطني للقياس عن إتاحة نتائج قياس القدرة المعرفية بتاريخ 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 24 ديسمبر 2018م، كما أعلن مركز قياس أيضاً عن موعد إتاحة نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440 بشكل رسمي من خلال الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث سيتم إطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات يوم الخميس 27 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لتاريخ 3 يناير 2019م، وللتعرف على طريقة التسجيل في اختبارات قياس يمكنكم الرجوع للفيديو المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، ومن خلال رابط قياس qiyas تسجيل الدخول الرسمي المُرفق يمكنكم الاستعلام عن نتائج القياس 1440هـ.

نتائج قياس برقم الهوية الوطنية 1440، نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات

تحديث 3 يناير 2019م: تم الإعلان الآن من قبل المركز الوطني للقياس عن تدشين وإطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الحساب الرسمي لمركز قياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الدخول إلى الاختبارات المُسجلة واختيار “النتائج”، ثم اختيار “نتائج كفايات المعلمين” والضغط على أيقونة بحث لتظهر نتيجة قياس الخاصة بك، ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية من خلال اتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 24 يناير 2019: أعلن مركز قياس يوم الاثنين 21 يناير الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440 عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن خلال حساب قياس تويتر الرسمي عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية بنين الفترتين الأولى والثانية، وسوف تنتهي فترة التسجيل المُبكر الأولى لهذا النوع من اختبارات قياس في تاريخ 2 مارس 2019، بينما ينتهي تسجيل الفترة الثانية بتاريخ 30 مارس 2019، ويتم تسجيل قياس تحصيلي من خلال اتباع رابط دخول موقع قياس qiyas تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

اختبارات مركز قياس 1440

يتم التعديل في اختبارات قياس المحوسبة دون أن يتطلب التعديل دفع مقابل مادي، ويمكن أن يتم قبل دخول اختبار قياس بمدة 72 ساعة، ويتيح موقع قياس الخدمات الإلكترونية إمكانية التأكد من التفاصيل الخاصة بتسجيل المستفيد عن طريق الدخول إلى الملف الشخصي على موقع مركز قياس الإلكتروني ومن ثم اختيار الاختبارات المُسجلة والضغط على أيقونة “عرض”.