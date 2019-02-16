شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يطلع على مهام وأعمال مركز المعلومات الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

اطلع وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان،على مهام وأعمال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وريادته كذلك في إتاحة حلول وخدمات تقنية لمختلف الجهات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحمدان مؤخراً للمركز يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة ،حيث استمع من المشرف على أعمال وإدارة المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه،لشرح عن مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات،ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات عدة أسهمت في إتاحة خيارات متقدمة أمام صناع القرار في كثير من الجهات الحكومية انعكست بفضل الله على الخدمات التقنية المقدمة لجميع العملاء بشكل ميسر وآمن، إضافةً إلى منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز للعديد من الجهات الحكومية من خلال خدمات الربط الإلكتروني.

وعبر وزير الخدمة المدنية عن سعادته بزيارة مركز المعلومات الوطني، وبما شاهده من إنجازات منذ نشأته وحتى يومنا الحاضر، مثنياً على أداء وعطاء العاملين فيه من أبناء وبنات الوطن .