السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الكرديان الرئيسان" الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني" في مدينة السليمانية يوم أمس, والذي تمثل بمسودة اتفاق سياسي للسنوات المقبلة, تتعلق بالقضايا الخلافية, وبينها تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.

وعرجت على الأوضاع الأمنية والحرب على الإرهاب مبرزة التقارير التي تشير إلى نشاط عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التي كانوا يسيطرون عليها شمال العراق.

وفي شأن محلي آخر اهتمت بتقارير منظمات محلية غير حكومية بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالألغام والمقذوفات الحربية قي مدينة البصرة جنوبي العراق.

وتناولت مجددًا الجهود البرلمانية المبذولة لتشريع قانون العفو ‏العام في العراق خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان العراقي,كما تطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل الكتل السياسية والبرلمانية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق بشأن اكمال التشكيلة الوزارية.

// انتهى //

11:18ت م

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بغداد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الكرديان الرئيسان" الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني" في مدينة السليمانية يوم أمس, والذي تمثل بمسودة اتفاق سياسي للسنوات المقبلة, تتعلق بالقضايا الخلافية, وبينها تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.وعرجت على الأوضاع الأمنية والحرب على الإرهاب مبرزة التقارير التي تشير إلى نشاط عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التي كانوا يسيطرون عليها شمال العراق.وفي شأن محلي آخر اهتمت بتقارير منظمات محلية غير حكومية بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالألغام والمقذوفات الحربية قي مدينة البصرة جنوبي العراق.وتناولت مجددًا الجهود البرلمانية المبذولة لتشريع قانون العفو ‏العام في العراق خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان العراقي,كما تطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل الكتل السياسية والبرلمانية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق بشأن اكمال التشكيلة الوزارية.// انتهى //11:18ت م0015

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