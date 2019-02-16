شكرا لقرائتكم فيديو.. تفاصيل حوار مسنة مع أمير جازان بالنيابة على الكورنيش الشمالي ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في جولة مفاجئة ليلة أمس للكورنيش الشمالي بجازان قام أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بجولة التقى خلالها عدداً من المتنزهين والأهالي والزوار من داخل وخارج المنطقة.

وأثناء جولته التقى أمير جازان بالنيابة بسيدة مُسنة وعائلتها في الكورنيش الشمالي بجازان وتحدث مع المسنة وسألها عن حالها وقبل مغادرته سألها “تأمرينا بشيء؟” فردت عليه المسنة بكل عفوية “نورت الدنيا كلها”.

الجدير بالذكر أن هذه الجولة التي قام بها أمير جازان بالنيابة كانت مفاجئة من أجل تلمس الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمتنزهين وسط فرحة غامرة من المواطنين في هذا الكورنيش، حيث إن هذا الكورنيش مع الحديقة يشهد ازدحاماً كبيراً من قِبل الزوار وخاصة في أيام الإجازة الأسبوعية

فيما أعرب المتنزهون عن سعادتهم وشكرهم لأمير جازان بالنيابة على هذه الجولة التي تعكس اهتمام ولاة أمرنا على راحة المتنزهين وتوفير كل سبل الراحة، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها.

“متابعات الخليج 365 “حصلت على مقطع الفيديو المتداول لأمير جازان بالنيابة مع المسنة في الكورنيش الشمالي بجازان.



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