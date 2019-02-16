طريقة إدارة المرفقات في حساب المواطن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

في بعض الحالات يتطلب حساب متابعات الخليج 365 إرفاق بعض المستندات الدالة على الدخل أو الاستقلالية، ويواجه عدد غير قليل من المستفيدين مشكلة تتعلق برفض هذه المرفقات من البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم رفض المرفقات يجب الدخول إلى موقع البرنامج ثم الانتقال لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المستندات المطلوبة بعد تصحيحها.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفى في وقت سابق الشائعات المتداولة التي زعمت زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكداً أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

ونفى حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيراً إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



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