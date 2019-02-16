شكرا لقرائتكم فيديو.. سقوط مروع لسيارة من أعلى جبل فيفا جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ما زالت الطرق والشوارع في المناطق الجبلية بجازان تفتقر إلى عدم وجود مصدات خرسانية وسياج حول حافة الطرق؛ ما أدى إلى إزهاق أرواح بريئة.

-حوادث متكررة وقاتلة:

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدث سالم الفيفي قائلاً: تشهد الطرق العامة والشوارع الفرعية في معظم المحافظات الجبلية في جازان سقوطاً متكرراً لسيارات، وذلك في ظل ضيق الشوارع الرئيسية، علماً بأن أغلب الحوادث من هذا النوع مميتة بسبب الهاوية التي تسقط فيها السيارة.

-عدم وجود سياج:

فيما بيَّن حسين الفيفي: أن أغلب الشوارع الرئيسية في المحافظات الجبلية في جازان تفتقر بل تنعدم من وجود مصدات خرسانية أو سياج تحمي السيارات في حالة حدوث تصادم مروري لا قدر الله، وأنه لا يمر يوم بدون سقوط سيارات للمواطنين في ظل غياب الصيانة والمصدات من قبل الجهات المعنية.

-أرواح بريئة:

من جانبه يضيف خالد الريثي: أن هذه الطرق والشوارع قد ذهبت ضحيتها أرواح المواطنين البريئة بسبب عدم وجود مصدات خرسانية، حيث إن أغلب السيارات تهوى إلى مسافات بعيدة قد يصعب علينا الوصول إليها، بل إن أغلب الأحيان لا نجد المصابين والموتى إلا بعد البحث لمدة وقد راحت عائلات كثيرة ضحايا هذه الشوارع، ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا.

وناشد أهالي المحافظات الجبلية بجازان عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الطرق والشوارع وإيجاد مصدات خرسانية وسياج من أجل الوقاية من وقوع مكروه.

الجدير بالذكر أن كاميرات المراقبة رصدت سقوطاً مروعاً لسيارة من أعالي جبل فيفا بجازان بسبب عدم وجود سياج على حافة الطرق لمنعها من السقوط.



مختارات حساب متابعات الخليج 365 يوضح حقيقة زيادة الدعم المخصص للمستفيد لألف ريال



شاهد بالصور.. حريق مروع يخلي 75 شخصًا بأحد فنادق المدينة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.