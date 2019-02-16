الان تتابع “الأرصاد” تحذر من أمطار رعدية على منطقة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن التحذير يشمل وادي الدوراسر، والسليل، والأجزاء المجاورة، ويبدأ في الرابعة عصرا، اليوم، ويستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل.