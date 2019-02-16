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تزيّنت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد استعدادًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أولى محطات جولته شرق الآسيوية، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأحد.
واستبقت شوارع إسلام آباد زيارة ولي العهد، تأكيدًا على ضخامة الحدث وقوة العلاقة التي تربط البلدين؛ حيث تزينت أهم طرق وشوارع العاصمة الباكستانية بعبارات ولوحات ترحيبية وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
بالصور .. إسلام آباد تتزين استعدادًا لاستقبال ولي العهدخالد علي الخليج 365 2019-02-16
تزيّنت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد استعدادًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أولى محطات جولته شرق الآسيوية، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأحد.
واستبقت شوارع إسلام آباد زيارة ولي العهد، تأكيدًا على ضخامة الحدث وقوة العلاقة التي تربط البلدين؛ حيث تزينت أهم طرق وشوارع العاصمة الباكستانية بعبارات ولوحات ترحيبية وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
10:26 AM
من المنتظر أن يصلها غدًا في أولى محطات جولته الآسيوية
تزيّنت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد استعدادًا لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أولى محطات جولته شرق الآسيوية، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأحد.
واستبقت شوارع إسلام آباد زيارة ولي العهد، تأكيدًا على ضخامة الحدث وقوة العلاقة التي تربط البلدين؛ حيث تزينت أهم طرق وشوارع العاصمة الباكستانية بعبارات ولوحات ترحيبية وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
، بالصور .. إسلام آباد تتزين استعدادًا لاستقبال ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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