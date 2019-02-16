، 5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو .. وترامب يشيد بالعمل الرائع للشرطة ،

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قُتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عامًا، أطلق النار الجمعة داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا، كما أعلنت السلطات.
وقالت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا، المدينة الصغيرة الواقعة على بعد 65 كلم غرب شيكاغو في ولاية إيلينوي (الغرب الأوسط)، خلال مؤتمر صحافي: "حتى الآن تأكّدت لنا وفاة خمسة أشخاص".
وأضافت أنّ خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بالرصاص، من دون أن توضح ما إذا كان أي من هؤلاء توفي متأثراً بجروحه وتمّ احتسابه في عداد القتلى أم لا.
ووفق "رويترز": أصيب شرطي سادس بجروح، لكن لم تتّضح في الحال طبيعة هذه الإصابة وظروفها.
وبحسب الشرطة فإنّ مطلق النار هو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً يدعى غاري مارتن، وقد أردته قوات الأمن قتيلاً.
ولم يتّضح أيضاً في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.
وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة: "نظنّ أنّه كان موظّفاً" في المؤسّسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرةً إلى أنّه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.
من جهته قال ريتشارد إيرفين رئيس بلدية أورورا، خلال المؤتمر الصحافي نفسه: "هذا يوم حزين على مدينة أورورا".
وقبيل هذا المؤتمر الصحافي بقليل، أشاد الرئيس دونالد ترامب بـ"العمل الرائع" الذي قامت به قوات الأمن في أورورا.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تعازينا الحارّة لكل الضحايا وذويهم. أميركا تقف إلى جانبكم!".
5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو .. وترامب يشيد بالعمل الرائع للشرطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
قُتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عامًا، أطلق النار الجمعة داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا، كما أعلنت السلطات.
وقالت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا، المدينة الصغيرة الواقعة على بعد 65 كلم غرب شيكاغو في ولاية إيلينوي (الغرب الأوسط)، خلال مؤتمر صحافي: "حتى الآن تأكّدت لنا وفاة خمسة أشخاص".
وأضافت أنّ خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بالرصاص، من دون أن توضح ما إذا كان أي من هؤلاء توفي متأثراً بجروحه وتمّ احتسابه في عداد القتلى أم لا.
ووفق "رويترز": أصيب شرطي سادس بجروح، لكن لم تتّضح في الحال طبيعة هذه الإصابة وظروفها.
وبحسب الشرطة فإنّ مطلق النار هو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً يدعى غاري مارتن، وقد أردته قوات الأمن قتيلاً.
ولم يتّضح أيضاً في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.
وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة: "نظنّ أنّه كان موظّفاً" في المؤسّسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرةً إلى أنّه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.
من جهته قال ريتشارد إيرفين رئيس بلدية أورورا، خلال المؤتمر الصحافي نفسه: "هذا يوم حزين على مدينة أورورا".
وقبيل هذا المؤتمر الصحافي بقليل، أشاد الرئيس دونالد ترامب بـ"العمل الرائع" الذي قامت به قوات الأمن في أورورا.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تعازينا الحارّة لكل الضحايا وذويهم. أميركا تقف إلى جانبكم!".
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
10:28 AM
منفذ العملية اسمه غاري مارتن ويبلغ 45 عامًا وقد أَرْدَتْه قوات الأمن قتيلًا
قُتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عامًا، أطلق النار الجمعة داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا، كما أعلنت السلطات.
وقالت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا، المدينة الصغيرة الواقعة على بعد 65 كلم غرب شيكاغو في ولاية إيلينوي (الغرب الأوسط)، خلال مؤتمر صحافي: "حتى الآن تأكّدت لنا وفاة خمسة أشخاص".
وأضافت أنّ خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بالرصاص، من دون أن توضح ما إذا كان أي من هؤلاء توفي متأثراً بجروحه وتمّ احتسابه في عداد القتلى أم لا.
ووفق "رويترز": أصيب شرطي سادس بجروح، لكن لم تتّضح في الحال طبيعة هذه الإصابة وظروفها.
وبحسب الشرطة فإنّ مطلق النار هو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً يدعى غاري مارتن، وقد أردته قوات الأمن قتيلاً.
ولم يتّضح أيضاً في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.
وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة: "نظنّ أنّه كان موظّفاً" في المؤسّسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرةً إلى أنّه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.
من جهته قال ريتشارد إيرفين رئيس بلدية أورورا، خلال المؤتمر الصحافي نفسه: "هذا يوم حزين على مدينة أورورا".
وقبيل هذا المؤتمر الصحافي بقليل، أشاد الرئيس دونالد ترامب بـ"العمل الرائع" الذي قامت به قوات الأمن في أورورا.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "تعازينا الحارّة لكل الضحايا وذويهم. أميركا تقف إلى جانبكم!".
، 5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو .. وترامب يشيد بالعمل الرائع للشرطة ،
المصدر : الخليج 365
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